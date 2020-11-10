وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن 65 عاما متأثرا باصابته بفيروس كورونا حيث كان يتعالج في مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.

وقد أُعلن عن إصابة عريقات بمرض فيروس كورونا في 9 أكتوبر 2020، وفي 18 أكتوبر 2020 نُقل إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس لتلقي العلاج، وكان خضع في عام 2017 لعملية زراعة رئة.

وعرف عن عريقات بأنه أحد المقربين من الزعيم الراحل ياسر عرفات (1929- 2004)، وخاصة إبان اجتماعات كامب ديفيد عام 2000 والمفاوضات التي أعقبتها في مدينة طابا المصرية عام 2001.

وقد ترأس عريقات في 2003، دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

وفاوض عريقات 6 رؤساء وزراء للاحتلال، سعيا إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية، كما جمع خبراته التفاوضية في كتاب أطلق عليه اسم « الحياة مفاوضات » (2008)، ثم تبعه بكتاب بعنوان « عناصر التفاوض بين علي وروجر فيشر » (2014).

وخلال أكتوبر المنقضي، طرح المسؤول الفلسطيني، رؤية متكاملة لسُبل إفشال « صفقة القرن » الأمريكية ومواجهة قرار الضم للاحتلال ضمن كتاب « رؤية عريقات » صدر عن منتدى التفكير العربي في لندن.

رحم الله القائد الفلسطيني ورزق أهله وذوبه جميل الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

كلمات البحث :إصابة;صائب عريقات;كورونا;وفاة