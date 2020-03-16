وفاة عضو مجلس خبراء القيادة في إيران بفيروس كورونا



أعلن المركز الإعلامي للحوزة العلمية في إيران اليوم الاثنين، عن وفاة آيه الله سيد هاشم بطحائي عضو مجلس خبراء القيادة صباح اليوم في مستشفى بمدينة قم جنوب العاصمة طهران بسبب إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن 1024 شخصا في مدينة قم مصابون بفيروس كورونا ويوجدون حاليا في مستشفيات المدينة.

يُشار إلى أن وفيات فيروس « كورونا » في إيران ارتفعت يوم أمس الأحد، إلى 724 شخصا إثر تسجيل 113 وفاة جديدة بينما ارتفعت الإصابات إلى 13 ألفا و938 شخصا.

كلمات البحث :إيران;كورونا;مجلس خبراء القيادة;وفاة