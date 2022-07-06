وفاة محمد باركيندو أمين عام منظمة « أوبك »

أعلن ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية اليوم الأربعاء، عن وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو.

وأضاف كياري في تغريدة على تويتر « فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو »، مضيفا أن الوفاة حدثت في نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء.

وقال إن الوفاة « خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي ».

وكان بركيندو قد تولى منصب الأمين العام لمنظمة أوبك منذ عام 2016 وقبل ذلك كان محافظ نيجيريا في المنظمة خلال الفترة بين 2009 و2010.

كلمات البحث :أمين عام;أوبك;وفاة