وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

أعلن قصر باكنغهام اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، وقد نكس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة.

ووافت المنية الملكة أثناء إقامتها في قصر بالمورال في إسكتلندا، حيث كانت تقضي عطلة الصيف، وجاء ذلك وسط حضور أبنائها الأربعة.

يُشار إلى أن العائلة المالكة ببريطانيا هرعت في وقت سابق من اليوم، إلى قلعة « بالمورال » في أسكتلندا لتكون بجوار الملكة إليزابيث بعدما أبدى الأطباء قلقهم بشأن صحتها التي تدهورت بشكل كبير، وكان على رأس العائلة الأمير تشارلز وزوجته، كما تهافت عدد كبير من المواطنين البريطانيين إلى القلعة تعبيرا عن خوفهم على صحة ملكتهم.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 15 دولة من دول اتحاد الكومنولث.

كلمات البحث :إليزابيث الثانية;ملكة بريطانيا;وفاة