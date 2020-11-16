وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلّم

توفي فجر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020، وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء بسوريا ووزير الخارجية والمغتربين عن عمر ناهز 79 عاماً.

وكان آخر ظهور علني للمعلّم في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وبدا متعباً وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.

والراحل من مواليد دمشق عام 1941، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، التحق بوزارة الخارجية عام 1964 وعمل في البعثات الدبلوماسية في كل من تنزانيا والسعودية وإسبانيا وبريطانيا.

وعين سفيراً لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999 ثم عين معاوناً لوزير الخارجية مطلع العام 2000 وسمي نائباً لوزير الخارجية وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006 وتمت تسميته نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.

للراحل أربعة مؤلفات:

- فلسطين والسلام المسلح 1970″

- « سورية في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948″

- « سورية من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958″

- « العالم والشرق الأوسط في المنظور الأمريكي » .

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