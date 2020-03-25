وفاة وزير الدفاع السوداني

توفي وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر صباح اليوم الأربعاء، بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

وكشفت وكالة السودان للأنباء سونا، بأنه تم تعليق المفاوضات في جوبا بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح.

وكان عمر يشارك في مفاوضات السلام في جوبا بين الحكومة في جنوب السودان والحركات المسلحة.

يذكر أن الراحل هو أول وزير دفاع في الحكومة الانتقالية بعد عزل عمر البشير في أفريل الماضي، وهو عضو بالمجلس العسكري الانتقالي ورئيس للجنة الأمن والدفاع.

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