وفد صهيوني أمريكي يتوجّه اليوم من تل أبيب إلى المغرب

أقلعت اليوم الثلاثاء، ولأول مرة طائرة لكيان الاحتلال الصهيوني تابعة لشركة الطيران الحكومية الصهيونية « إل عال » على متنها وفد رسمي صهيوني أمريكي من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في اتجاه العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد مسؤولين أمريكيين وصهاينة بهدف التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتطبيع العلاقات بين المغرب وتل أبيب.

ومن المنتظر أن يلتقي أعضاء الوفد المشترك الملك المغربي محمد السادس وسيجتمعون مع مسؤولين كبار في المغرب .

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني « مائير بن شبات » الذي يرأس الوفد الصهيوني المتوجه للمغرب، إنه سيتم خلال هذه الزيارة بحث التعاون في مجالات الطيران والزراعة والاقتصاد والمياه .

وبحسب الديوان الملكي المغربي فإن هذا الاستئناف يشمل تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي.

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