وقف إطلاق النار يدخل حيز التطبيق واحتفالات بغزة والضفة



دخل وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني على الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، حيز التطبيق.

وقد عمت شوارع غزة ومدن الضفة الغربية احتفالات مع دخول وقف اطلاق النار .

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة في بيان صحفي، عن خطتها مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ .

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني ستشرع بتطبيق خطة إعادة انتشار لجميع قوات الشرطة والأمن في محافظات قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف الصهيوني، والامتناع عن لمس أيّ من مخلفات للاحتلال من قذائف أو صواريخ أو طائرات مسيرة أو غيرها، حيث ستعمل الفرق الهندسية الخاصة بقوات الأمن والشرطة على تحريز جميع تلك مخلفات من المناطق التي تعرضت للقصف.

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