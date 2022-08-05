10 شهداء وعشرات الجرحى في تواصل العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني الذي بدأ عصر الجمعة، الى 10 شهداء حتى الساعة السابعة وثمانية عشر دقيقة.

وأوضحت الوزارة ان من بين الشهداء طفلة في الخامسة من العمر وسيدة في الثالثة والعشرين إضافة الى55 جريحا.

وبدأ العدوان الصهيوني بإغتيال عضو المجلس العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري بغارة جوية استهدفت مكتبا يتواجد بحي بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع بغزة وحي الشجاعية وخان يونس ورفح والشمال موقعة أعدادا اضافية من الشهداء بينهم عدد من المقاومين.

كما أصيب نحو 6 مواطنين، الليلة، خلال قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومنطقة أخرى جنوب دير البلح وسط القطاع.

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