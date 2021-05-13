109 شهداء بينهم 28 طفلا و621 مصابا في العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ بدء العدوان مساء يوم الاثنين الماضي، إلى 109 شهداء، بينهم 28 طفلا، و15 سيدة، و621 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وقد استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية منزلا يعود لعائلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد العائلة المكونة من 5 أفراد بأكملها.

كما استشهد مواطنان وأصيب الثالث إصابة خطرة بعدما استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية مجموعة من المواطنين في شارع الدحدوح غرب مدينة غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة في حي الجنينة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد 6 آخرين وإصابة أكثر من 100 شخص بعد استهداف منزل آخر في المدينة ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما أعلن عن استشهاد مواطنين اثنين في قصف جوي لحي الصبرة في مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية عن انتشال 6 مواطنين كانوا تحت الأنقاض في مجزرة الشيخ زايد شمال قطاع غزة التي نفذها الإجرام الصهيوني أمس.

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