12 شهيدا وأكثر من 90 اصابة جراء العدوان الصهيوني على غزة

اخر تحديث : 06/08/2022

غزة اليوم

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي انطلق أمس الجمعة، إلى 12 شهيدا مع سقوط أكثر من 90 جريحا.

وقد استشهد يوم أمس 10 فلسطينيين، فيما ارتقى اليوم فلسطينيات في قصف الاحتلال استهدف عددا من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الصهيوني إنه نفذ 30 غارة على أكثر من أربعين هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق