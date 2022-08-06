12 شهيدا وأكثر من 90 اصابة جراء العدوان الصهيوني على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي انطلق أمس الجمعة، إلى 12 شهيدا مع سقوط أكثر من 90 جريحا.

وقد استشهد يوم أمس 10 فلسطينيين، فيما ارتقى اليوم فلسطينيات في قصف الاحتلال استهدف عددا من المواطنين شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الصهيوني إنه نفذ 30 غارة على أكثر من أربعين هدفا في القطاع بواسطة 55 صاروخا وقذيفة.

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