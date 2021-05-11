120 صاروخا على غزة.. 12 غارة استهدفت منازل ومرافق تجارية ومساجد

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 56 اعتداء وغارة جوية وبرية وبحرية أطلق خلالها الاحتلال أكثر من 120 صاروخا وقنبلة على الأهداف المدنية في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث بأن الاحتلال قصف قرابة 7 منازل والعديد من المرافق التجارية والمنشآت الاقتصادية الأخرى وأيضا المدارس والمساجد والمرافق والمنشآت التجارية ما يلزم المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الجريمة.

وأكد على أن الاحتلال تعمد ضمن اعتداءاته قصف العديد من المرافق الخدماتية الأساسية ومرافق تقديم الخدمة مثل خطوط ومحولات الكهرباء وآبار وخطوط المياه وكذلك إمدادات المواطنين بخطوط الصرف الصحي وغيرها، مضيفا بأن هذه الخدمات جميعا تأثرت سيما مع توقف محطة تحلية مياه شمال القطاع بسبب القصف في محيط هذه المحطة.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن استمرار العدوان الصهيوني على غزة يُثبت بأن الاحتلال يرى دائما في سفك الدم الفلسطيني وقودا للخروج من أزماته الداخلية.

وأشار سلامة معروف إلى أن العدوان تسبب بشلل كامل أصاب الحياة العامة في غزة سيما في هذه الأوقات.

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