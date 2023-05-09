13 شهيدا فلسطينيا خلال عدوان الاحتلال على غزة

بدأ جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الثلاثاء، بتنفيذ سلسلة من محاولات الاغتيال لعدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد 13 شخصا وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال منازل قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة خليل البهتيني ومنزل جهاد غنام امين سر المجلس العسكري للسرايا في محافظة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال أنه بدأ عملية عسكرية ضد الجهاد الإسلامي، داعيا المستوطنين في غلاف غزة الى التوجه للملاجئ.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 13 شهيدا بينهم ست نساء واربع أطفال من بين ثلاثة عشر شهيدا اضافة الى 20 جريح.

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