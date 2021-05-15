139 شهيدا بينهم 39 طفلا و1000 جريح جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 139 شهيداً ( بينهم 39 طفلاً و 22 امرأة، مع سقوط 1000 جريح بإصابات مختلفة جراء العدوان الصهيوني المتواصل لليوم السادس على التوالي.

وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل.

وما تزال الزوارق الحربية تجدد قصف شواطئ بحر غزة بينما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف دخانية تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع.

في المقابل، اندلع حريق كبير في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال، اليوم السبت إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخاً سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في سماء الليل.

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