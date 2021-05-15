145 شهيدا بينهم 41 طفلا وإصابة 1100 شخصا في العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 15 ماي 2021، عن استشهاد 145 شهيداً بينهم 41 طفلاً و23 امرأة، وإصابة 1100 بجروح مختلفة، فيما أخرجت 10 عائلات من السجل المدني، في حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة حتى اللحظة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن من بين المصابين 313 طفلاً، و206 امرأة، بالإضافة إلى 38 مصاباً بحالة حرجة للغاية، و248 حالة متوسطة .

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