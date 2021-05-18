217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا.

وكشفت الوزارة أن من بين الشهداء 63 طفلاً و36 امرأة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 امرأة.

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