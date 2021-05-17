220 شهيداً و 6039 جريحاً في العدوان الصهيوني الغاشم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء والجرحى بفعل العدوان الصهيوني المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، بلغت إلى غاية اليوم 220 شهيداً و6039 جريحاً.

وينقسم عدد الشهداء والجرحى على النحو التالي:

‎• ‎الضفة الغربية: 21 شهيداً بينهم طفل و3728 جريحاً.

• ‎قطاع غزة: 198 شهيداً بينهم 58 طفلاً و35 سيدة و1300 جريحاً.

• ‎القدس: شهيد و1011 إصابة، نقل لمراكز العلاج 487 إصابة بينها 60 إصابة خطيرة ونحو 204 متوسطة و 223 طفيفة.

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