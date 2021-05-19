241 شهيداً و7802 مصاب جراء العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، أسفر عن اسـتشهاد 241 فلسطينيا بينهم 67 طفلا، وإصابة 7802 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الشهداء 219 في قطاع غزة، بينهم 63 طفلاً و36 امرأة و1530 جريحاً، وفي الضفة 26 شهيدا، بينهم 4 أطفال و5164 جريحاً، وفي القدس شهيد واحد، و1108 إصابات.

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