3 شهداء فلسطنيين برصاص الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح البنايات المرتفعة.

وقال شهود عيان لوكالة الانباء الرسمية الفلسطينية، إن مواجهات واشتباكات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم، ما ادى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.

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