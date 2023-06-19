3 شهداء فلسطينيين بينهم طفل و37 إصابة جراء عدوان الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الإثنين، عن استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 37 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الصهيوني، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 19 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 17 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها أربع إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

كلمات البحث :احتلال;شهداء;عدوان;فلسطينيين