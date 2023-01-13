3 شهداء فلسطينيين وإصابات واعتقالات وهدم

ارتقى 3 شهداء فلسطينيين يوم أمس الخميس، في قباطية بجنين ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، أعمارهم 19 عاما و25 عاما و41 عاما، وسجلت إصابات خلال اقتحامات ومداهمات.

واعتقل الاحتلال 30 مواطنا بينهم فتاة وأسرى محررون، وأقدم على تجديد قرارات منع السفر والدخول للضفة الغربية بحق محافظ القدس ومواطنين مقدسيين آخرين، فيما تم هدم « بركس » لتربية المواشي جنوب نابلس، وهاجم مستوطنون رعاة أغنام جنوب الخليل‏.

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