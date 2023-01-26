3 شُهداء فلسطينيين خلال عدوان صهيوني على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتداء الصهيوني على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن بلغت 3 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم إن الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، وتم إبلاغهم من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلاؤها حتى الآن، مشيرة إلى أن الاحتلال أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأكدت الوزيرة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت الوزيرة إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت الوزيرة كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

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