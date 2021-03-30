313 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيونية، بالتزامن مع « عيد الفصح » اليهودي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لـوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية « وفا »، أن 313 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية مشددة في القدس المحتلة.

كما عمدت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم، إلى قمع مسيرة بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، في بلدة سبسطية شمال نابلس واستهدفت المشاركين فيها بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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