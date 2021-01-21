32 قتيلا و110 جرحى في تفجيرين إرهابيين وسط بغداد

جدّ اليوم الخميس، تفجيران إرهابيان في ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد خلّفا 32 قتيلا و110 جرحى، وفق حصيلة محينة من وزارة الصحة والبيئة العراقية.

وأكد وزير الصحة، حسن التميمي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أنه لا وفيات للجرحى في المؤسسات الصحية لغاية الآن اثر التفجيرين الإرهابيين.

من جهته، بين الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله بأن اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا نفسهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما ادى الى وقوع القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

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