42 شهيدا بينهم طبيبان وأكثر من 50 جريحا في مجزرة اليوم في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الضربات الصهيونية على القطاع إلى 197 شهيدا بينهم 58 طفلا، و34 امرأة و15 مسنا، وأكثر من 1235 جريحا.

وقال وكيل وزارة الصحة في القطاع يوسف أبو الريش إن « أياما من العدوان خلفت حتى الآن 197 شهيدا من الضحايا الأبرياء منهم 58 طفلا و34 امرأة و15 مسنا، وما يزيد عن 1235 جريحا ».

وأضاف: « لقد فجع العالم في صبيحة هذا اليوم بحجم الجريمة النكراء بحق الأبرياء العزل الآمنين في بيوتهم حيث، صب المحتل الغاشم أعتى الأسلحة وأشدها فتكا لتحول أجساد الأطفال الغضة إلى أشلاء ».

وتابع: « العدد المسجل لهذه المجزرة التي يندى لها جبين الإنسانية 42 شهيدا وأكثر من 50 جريحا ».

من جهتها، أعبلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اليوم، أن أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى مدارس الوكالة في قطاع غزة هربا من القصف الصهيوني.

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