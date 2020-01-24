6 قتلى و 225 جريحا في زلزال قوي يهز تركيا

هز مساء اليوم الجمعة، زلزال ولاية ألازيغ شرقي تركيا بقوة 6.8 درجات وعلى عمق 6.75 كم تحت الأرض ما تسبب في قتلى وجرحى وانهيار مبنى مؤلف من عدة طوابق واندلاع حريق بمبنى آخر.

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أعلن والي ألازيغ، إصابة 225 آخرين، بينهم اثنان بحالة حرجة.

وأكدت إدارة الكوارث وقوع هزتين ارتداديتين في ولاية ألازيغ عقب الزلزال الأولى بقوة 5.4 درجات والثانية بقوة 5.1 درجات.

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