65 شهيدا فلسطينيا بينهم 16 طفلا و5 نساء و365 مصابا في العدوان الصهيوني على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 65 شهيدا، بينهم 16 طفلا، و5 نساء، و365 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن غارة للاحتلال استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 5 مواطنين بينهم امرأة وطفل، وإصابة 6 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية صهيونية منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

واستهدفت غارتان دراجة نارية شرق خان يونس جنوب القطاع وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفترق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج.

كما استشهد مواطن في غارة للاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأصيب آخر نقل إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

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