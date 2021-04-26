72 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

أعلنت الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد السماح لـ 72 مستوطنا باقتحام باحات المسجد الأقصى.

وأضافت الأوقاف بأن الاقتحامات تمت بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، وتجول المستوطنون في باحات المسجد بشكل استفزازي.

وجدد المستوطنون دعواتهم باقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان، في ذكرى ما يسمى يوم « توحيد القدس » .

وحذر رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من مخطط الاحتلال ومستوطنوه بحق المسجد الأقصى في 28 من رمضان، داعيا لاستمرار الهبة الشعبية وجعل يوم 28 من رمضان لحظة فارقة في مسار الانتفاضة في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

من جهتها أخرى، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم، أن المقدسيين أعادوا رمزية باب العامود في المكان والتاريخ والجغرافيا والسياسة، وحققوا انتصارا آخر في معركة المواجهة المستمرة من أجل القدس.

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