آخر نهار اليوم: أمطار متفرقة والحرارة في انخفاض

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم السبت، بعض التغييرات آخر النهار وأثناء الليل والمتمثلة في تكاثف السحب من حين لآخر على المناطق الغربية مع أمطار متفرقة.

يتطلب نشاط الرياح اليقظة قرب السواحل، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال و متموج فمحليا مضطرب شرق البلاد.

ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، حيث تتراوح القصوى بين 12 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 19و 23 درجة ببقية الجهات.

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