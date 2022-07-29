آفاق تونس يتقدّم بطعون في الاستفتاء

أعلن حزب آفاق تونس في بيان أصدره اليوم الجمعة، تمسّكه بحقّه في تقديم طعون في الاستفتاء، مقرّرا المضيّ في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لِمَا شاب العمليّة الانتخابية من تجاوزات وإخلالات خطيرة، وفق تقديره.

واعتبر الحزب أن اختيارات أغلبيّة الناخبين في الاستفتاء يوم 25 جويلية مبنية أساسا على الخوف من عودة المنظومة القديمة و مكوّناتها الأساسيّة وليس على الدستور و مضامينه، مؤكدا أنه لو انتهج قيس سعيّد مسارا تشاركيا و حوّل الصدمة الإيجابية إلى اصلاحات حقيقية، لتم تجنيب تونس المأزق الحالي ولتم توفير الوقت، الجهد و الامكانيات البشرية و الماديّة على تونس.

وندد الحزب بمختلف المواقف و التصريحات التي تحاول المسّ من وحدة الوطن و الدولة و محاولة تقسيمها و تفكيك مؤسساتها، و داعيا الجميع إلى الكفّ و الابتعاد عن خطابات الفتنة، الحقد، الكراهية و الشعبوية، ومحذرا من خطورة هذه المواقف و التصريحات التي تسعى إلى تقسيم التونسيين و التحريض و التفريق بين أبناء الشعب الواحد.

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