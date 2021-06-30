آفاق تونس يدعو إلى رفع الحصانة عن النائب الصحبي سمارة

عبر حزب آفاق تونس في بيان له اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع النائبة عبير موسي وكتلتها البرلمانية وإدانته الشديدة لما اعتبرتها « جريمة مشينة تقوض أسس الممارسة السياسية السلمية القائمة على التعددية واختلاف الآراء واحترامهما. »

كما دعا الحزب إلى:

-التحرك الفوري للنيابة العمومية من أجل إيقاف المعتدي ويحذر من أن الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا سيؤدي إلى استشراء ثقافة العنف.

-الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعتدي وسحب الصفة النيابية عنه.

كما جدد الحزب الدعوة إلى إستقالة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بسبب فشله في إدارة المؤسسة التشريعية وتفاقم وتيرة الإعتداءات و الفوضى.

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