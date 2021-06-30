آفاق تونس يدعو إلى رفع الحصانة عن النائب الصحبي سمارة

عبر حزب آفاق تونس في بيان له اليوم الأربعاء، عن تضامنه مع النائبة عبير موسي وكتلتها البرلمانية وإدانته الشديدة لما اعتبرتها « جريمة مشينة تقوض أسس الممارسة السياسية السلمية القائمة على التعددية واختلاف الآراء واحترامهما. »
كما دعا الحزب إلى:
-التحرك الفوري للنيابة العمومية من أجل إيقاف المعتدي ويحذر من أن الإفلات من العقاب في مثل هذه القضايا سيؤدي إلى استشراء ثقافة العنف.
-الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعتدي وسحب الصفة النيابية عنه.
كما جدد الحزب الدعوة إلى إستقالة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي بسبب فشله في إدارة المؤسسة التشريعية وتفاقم وتيرة الإعتداءات و الفوضى.
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