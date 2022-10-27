آفاق تونس يدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية ويُطالب بكشف نتائج المفاوضات مع صندوق النقد

أعلن المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في بيان له اليوم الخميس، رفضه التام للمسار الحالي القائم على قانون انتخابي يكرّس للإقصاء والإنفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام، وفق تعبيره.

واعتبر البيان أن ما أفرزته التنقيحات الأخيرة من « مهازل » في تقديم الترشّحات و تمديد الآجال هو نتيجة طبيعية لهذا المسار، مجددا دعوته لمقاطعة الإنتخابات التشريعية والتصدي لمشروع ما أسماه البناء القاعدي.

كما أعرب المكتب التنفيذي للحزب عن إنشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع #التعليم وما رافقها من إرباك لسير الدروس بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين، داعيا إلى توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه.

واستنكر الحزب ما اعتبره « الفشل الواضح » في إدارة شؤون البلاد و « عجز رئيس الدولة عن تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية » ، مطالبا بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.

كلمات البحث :آفاق تونس;الانتخابات;مقاطعة