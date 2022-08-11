آفاق تونس يستأنف قرار المحكمة الإدارية بشأن الاستفتاء

أعلن القيادي في حزب آفاق تونس خليل غانمي في تصريح للإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس 11 أوت 2022، أن حزبه قرر استئناف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية الرافض للطعون المقدمة في النتائج الأولية للاستفتاء في مشروع الدستور، والذي كان قد تقدّم بها حزبه.

وكان المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد منصري قد أكد في تصريح سابق، أن الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء سيتأجل إلى تاريخ 28 أوت الجاري إذا ما تم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.

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