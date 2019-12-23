آفاق تونس يعتبر قرار تكوين حكومة «كفاءات مستقلة» تغطية على تحالفات غير معلنة



اعتبر حزب آفاق تونس في بيان أًصدره مساء اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتكوين حكومة « كفاءات مستقلة » هو محاولة لمغالطة الرأي العام تحت مسمى الاستقلالية والتغطية على تحالفات غير معلنة والهروب من تحمل تبعاتها.

وذكر حزب آفاق تونس أنه غير معني بالمشاركة في حكومة النهضة، مؤكدا في الآن ذاته أنه حريص على احترام نتائج الانتخابات وتطبيق الدستور.

واعتبر آفاق تونس أنه كان من الأجدر وبمنطق المسؤولية السياسية، إما أن يعلن الفائزون في الانتخابات تحالفاتهم وبرامجهم لنيل ثقة البرلمان أو الإقرار بفشلهم في تشكيل حكومة سياسية ممثلة لنتائج الإنتخابات والمرور إلى ما يقتضيه الدستور من إحالة المسؤولية إلى رئيس الجمهورية والانطلاق في المشاورات مع مختلف الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لإختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.

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