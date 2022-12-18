آفاق تونس يُطالب سعيد بإحترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية

دعا حزب آفاق تونس في بيان له، رئيس الجمهورية قيس سعيد لإحترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة و التوقف عن سياسة المكابرة و الانكار، مطالبا إياه بإجراء إنتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية.

واعتبر آفاق تونس أن النسبة المتدنية في المشاركة في الانتخابات التشريعية غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011 تحمل في طياتها بشكل واضح وجلي العديد من الرسائل أهمها، رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيد ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة، بالإضافة إلى رسالة إحتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وفشل قيس سعيد « الذريع » في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح.

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