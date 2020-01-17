آفاق تونس يُعلن عن مرشّحيه لرئاسة الحكومة

اقترح حزب آفاق تونس على رئيس الجمهورية ثلاثة شخصيات لرئاسة الحكومة وهم كل من علي الكعلي وفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

وأكد آفاق تونس أن مقترحه كان للدواعي والمعايير التالية:

- شخصية لها كفاءة اقتصادية

حيث أن الظرف الذي تعيشه بلادنا من وضع اقتصادي واجتماعي دقيق يحتم أن يكون رئيس الحكومة ملما بالشأن الاقتصادي والإجتماعي حتى يجد حلولا استثنائية مبتكرة وجريئة لانتظارات التونسيين في هذا المجال.

- نظافة اليد والبعد عن كل شبهات الفساد سعيا لإرجاع منسوب الثقة بين الدولة والمواطن

- شخصية مجمعة تحظى باحترام كل الأطراف السياسية وقادرة على التفاعل إيجابيا مع جل مكونات الساحة السياسية

- شخصية ذات حس وطني عال لديها القدرة على التفاوض الجيد وإدارة حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين

- شخصية لديها إشعاع دولي وشبكة علاقات يسمحان بالدفاع على مصالح تونس.

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