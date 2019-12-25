آمنة منصور القروي تستقيل من رئاسة حزب «أمل تونس»

أعلنت آمنة منصور القروي رئيس حزب أمل تونس في تدوينة نشرتها مساء أمس الأربعاء، التخلي نهائيا عن موقعها كرئيسة لحزب « امل تونس » وعن دورها في التسيير والمتابعة .

وأرجعت القروي قرارها إلى عدم رغبتها في أن تكون شاهدة زور على مشاريع السياسيين المفضوحة في النهب والفساد وبيع الذمم .

وأضافت آمنة القروي « لا أريد أن أكون جزء من منظومة الفساد المستشري في تونس في غياب رجع الصدى لندائنا لمحاربته والقضاء عليه ..لا اريد ان اكون طرفا في بيع الوطن في المزاد العلني او جزء من منظومة الخراب والدمار لوطن جريح ينزف بسكين أبنائه » .

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