أجواء شتوية: أمطار بكميات هامة مع رياح قوية وانخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم السبت، بأجواء شتوية مرتقبة حيث يكون أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال و الوسط و محليا بالجنوب و تكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة بمناطق أقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة .
كما سيشهد طقس اليوم هبوب رياح غربية سرعتها قوية نسبيا قرب السواحل و بالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسيا ببقية الجهات، أما البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج فمحليا مضطرب ببقية السواحل.
تكون الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 15 و 19 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 21 و 29 درجة ببقية الجهات.
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