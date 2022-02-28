أجواء شتوية في أول أيام فصل الربيع

اخر تحديث : 28/02/2022

أمطار

يتميز طقس أول أيام فصل الربيع 28 فيفري 2022، بأجواء شتوية من أمطار في الشمال والوسط والجنوب وتساقطات ثلجية في المرتفعات الغربية للبلاد مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، حيث ستكون القصوى في حدود 4 و6 درجات في المرتفعات الغربية ومن 8 إلى 13 في بقية الجهات باستثناء أقصى الجنوب حيث تكون بين 16 و25 درجة.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وأثناء مرور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.


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