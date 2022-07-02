أجواء صيفية خالصة اليوم

يتميز طقس اليوم السبت، بأجواء صيفية خالصة حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 37 درجة قرب السواحل وبين 37 و 46 ببقية الجهات وقد تصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

يكون الطقس عامة قليل السحب مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد بأماكن محدودة.

تكون الرياح شرقية قرب السواحل و غربية داخل البلاد و ضعيفة فمعتدلة عموما وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر.

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