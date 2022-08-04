أجواء صيفية مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الخميس، بأجواء صيفية متواصلة ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.

يتواصل نشاط الرياح نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تثير الرمال، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بمنطقة سرات وخليج قابس.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية.

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