أجواء قليلة السحب بأغلب الجهات



يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء قليلة السحب بأغلب الجهات إلى مغيمة جزئيا بأقصى الشمال والجنوب الشرقي خلال الليلة القادمة.

الحرارة دون تغيير وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالشمال والمرتفعات والمناطق الساحلية وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب بشمال وشرق تونس ومتموج بخليج قابس .

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