أجواء قليلة السحب مع ارتفاع نسبي في الحرارة



يتميز طقس اليوم الثلاثاء 12 ماي 2020، بارتفاع نسبي مرتقب في الحرارة حيث تصعد القصوى إلى مستوى 32/27 بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات وتصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء.

كما أن شدة الرياح متواصلة قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مرفوقة بدواوير رملية محلية، ومن المتوقع ان تصل سرعتها القصوى إلى مستوى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر متموج إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس.

أجواء قليلة السحب إلى مغيمة جزئيا بأغلب الجهات.

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