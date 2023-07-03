أجواء قليلة السحب مع تقلص في فاعلية الرياح

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأجواء قليلة السحب بالشمال والوسط ومغيمة جزئيا بالجنوب.

خلايا رعدية متوقع تكونها بعد الظهر بالمرتفعات ترافقها امطار متفرقة مع تساقط البرد باماكن محدودة.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 كلم/س، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.

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