أجواء مستقرّة مع رياح ضعيفة

يشهد طقس اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا متوقعا في الحرارة لتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 36 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي كما تصل إلى 45 بالبرمة وبرج الخضراء.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب.

سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالوسط الغربي مع امطار متفرقة ورعدية.

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