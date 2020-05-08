أجواء مغيمة بأغلب المناطق مع رياح قوية تصل إلى 60 كلم/س



يتواصل اليوم الجمعة 8 ماي 2020، نشاط وشدة الرياح بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س كما ترافقها دواوير رملية محلية تتسبب في تراجع مدى الرؤية الأفقية، أما النشرات التحذيرية فهي سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر شديد الاضطراب.

الحرارة في مستويات مقبولة عموما وتتراوح القصوى بين 21 و26 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية ، تكون بين 26 و31 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 42 بالبرمة وبرج الخضراء.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب مناطق البلاد.

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