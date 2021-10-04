أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب



يتميز طقس اليوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، بعودة تدفق الرياح الجنوبية، ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى 60 كلم/س قرب السواحل، والتحذيرات متواصلة بالنسبة للأنشطة البحرية والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

ارتفاع نسبي متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 33 و38 ببقية الجهات.

أجواء مغيمة جزئيا إلى كثيفة السحب بالشمال بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية ترافقها امطار متفرقة.

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