أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والمرتفعات وبجهة الساحل وتكون بين 37 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات الى كثيفة السحب بالوسط الغربي بعد الظهر مع إمكانية نزول أمطار ضعيفة ومحلية.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى 40 كلم/س بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

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