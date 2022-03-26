أجواء مغيمة جزيئا مع أمطار ضعيفة

يتميز طقس اليوم السبت، بارتفاع طفيف مرتقب بالنسبة لدرجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات وبين 25 و 33 درجة بالجنوب.

تكون الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ومازالت قوية قرب السواحل وبالجنوب مع رياح رملية محلية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر هائج على كافة المجالات البحرية .

كما تتواصل الأجواء المغيمة جزيئا مع أمطار ضعيفة ومحلية بالشمال و المناطق الغربية.

كلمات البحث :أجواء;أمطار;طقس