أجواء مغيمة جزيئا مع أمطار ضعيفة

يتميز طقس اليوم السبت، بارتفاع طفيف مرتقب بالنسبة لدرجات الحرارة حيث تتراوح القصوى بين 18 و 24 درجة بالشمال والوسط و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات وبين 25 و 33 درجة بالجنوب.
تكون الرياح من القطاع الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ومازالت قوية قرب السواحل وبالجنوب مع رياح رملية محلية و معتدلة فقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر هائج على كافة المجالات البحرية .
كما تتواصل الأجواء المغيمة جزيئا مع أمطار ضعيفة ومحلية بالشمال و المناطق الغربية.
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