أجواء مغيمة على كامل البلاد مع انخفاض في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، بضباب محلي وخفيف خلال الساعات الأولى للنهار بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والأودية والغابات وقرب السواحل، بعد تقشعه تكون الأجواء مغيمة جزئيا على كامل البلاد إلى كثيفة السحب بالوسط الغربي مع أمطار محليا رعدية.

تكون الرياح معتدلة عموما وتصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل، أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.

انخفاض طفيف متوقع في درجات الحرارة لتتراوح القصوى بين 26 و30 بالشمال والوسط وتكون بين 32 و36 بالجنوب كما تصل إلى 38 بالبرمة وبرج الخضراء.

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